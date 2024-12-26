Представители управления ФСБ России по Восточному военному округу торжественно открыли Аллею Героев

Здесь, у Вечного огня проводятся самые значимые церемонии органа безопасности в войсках – торжественные собрания по случаям государственных и ведомственных праздников, мероприятия с молодыми сотрудниками, чествование ветеранов, патриотическая работа с молодым поколением.