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Царьград

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Увольнение на новогодние праздники: как избежать ошибок по Трудовому кодексу

Увольнение на новогодние праздники: как избежать ошибок по Трудовому кодексу

Как проходит увольнение во время новогодних праздников? Профессор Вадим Виноградов разъясняет особенности процедуры по Трудовому кодексу России: что делать сотрудникам и работодателям, если сроки совпадают с праздничными днями.

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