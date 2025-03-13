НАСА установило новый срок пуска Crew Dragon с россиянином

НАСА: Следующая попытка запуска Crew Dragon с россиянином состоится 15 марта Следующая попытка запуска Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Кириллом Песковым состоится 15 марта в 02:02 московского времени.
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