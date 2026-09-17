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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит», ЦСКА и «Локомотив-Кубань» – лидеры по бюджетам в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/26

« Зенит » стал клубом с самым большим бюджетом среди участников Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/26. Согласно данным, представленным на пресс-конференции Лиги, петербургский клуб располагал 2 млрд 166 млн рублей.

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