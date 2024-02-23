Пирсинг: какие части тела опаснее всего прокалывать

Современные любители пирсинга носят серьги не только в ушах, но и на других частях тела. Желание изменить свой облик может привести к проблемам со здоровьем – прокол любой части тела по-своему опасен для человека.
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