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Над Брянской областью силы ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника

Над Брянской областью силы ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника

Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны России над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз 20 октября в Telegram-канале.

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