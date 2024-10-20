Над Брянской областью силы ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника

Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны России над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз 20 октября в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии