Захарова вспомнила, что россияне в 1999 году не верили в уход Ельцина

Global Look Press/Alexandr Yakovlev/Russian Look Некоторые россияне 31 декабря 1999 года не верили, что Борис Ельцин объявил об уходе с поста президента, поскольку средства связи в то время не позволяли оперативно узнавать новости, рассказала в эфире радио Sputnik официальныйпредставитель МИД РФ Мария Захарова.