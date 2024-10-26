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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив» с коэффициентом 4.30

Валерий Самсонов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив» в рамках 13-го тура Мир РПЛ. Автор Спортса’’ поставил на непроигрыш «Зенита» и «обе забьют» с коэффициентом 4.

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