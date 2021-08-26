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В продажу поступает эксклюзивная версия Xiaomi Mix 4 за $970

В продажу поступает эксклюзивная версия Xiaomi Mix 4 за $970

Спустя несколько дней после анонса Xiaomi Mix 4 появилась информация об эксклюзивной версии смартфона, которая будет доступна для «избранных».

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