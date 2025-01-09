«Он делает хоть что-то»: Келлог выгораживает Трампа и обещает мир на Украине за 100 дней

Генерал в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США намерен назначить своим специальным посланником по Украине и России, заявил, что намерен закончить войну в течение 100 дней после прихода Дональда Трампа к власти.
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