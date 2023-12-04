Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией

Белоруссия и Китай продолжают укреплять свои отношения в рамках инициативы “Пояс и Путь”. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Пекине.
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