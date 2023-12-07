Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как преодолеть с помощью гипноза «детские» комплексы, рассказывает Севиндж Салманова

Как преодолеть с помощью гипноза «детские» комплексы, рассказывает Севиндж Салманова

Что такое детские комплексы и как они влияют на качество жизни и саму жизнь человека? Многие проблемы в жизни человека возникают вследствие детских комплексов – негативных установок и проблем, которые сформировались еще в детском и пубертатном возрастах.

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