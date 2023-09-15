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Газзаев о сборной России и 1:1 с Катаром: «Когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, не получишь боеспособную команду на будущее»

Газзаев о сборной России и 1:1 с Катаром: «Когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, не получишь боеспособную команду на будущее»

«Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план.

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