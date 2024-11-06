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Подсчет голосов: последние новости к этому часу

Подсчет голосов: последние новости к этому часу

Дональд Трамп выигрывает в Южной Дакоте и Вайоминге Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в штатах Южная Дакота и Вайоминг, каждый из которых приносит три голоса выборщиков.

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