Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 577 подписчиков

Первым громко заявил о мигрантской преступности: Главный следователь России отмечает день рождения

Первым громко заявил о мигрантской преступности: Главный следователь России отмечает день рождения

Главный следователь России Александр Бастрыкин отмечает сегодня день рождения. Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил о том, что именно Бастрыкин ещё в 2009 году впервые громко заявил о распространении мигрантской преступности и коррумпированности чиновников в этой сфере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх