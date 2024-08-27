Главный следователь России Александр Бастрыкин отмечает сегодня день рождения. Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил о том, что именно Бастрыкин ещё в 2009 году впервые громко заявил о распространении мигрантской преступности и коррумпированности чиновников в этой сфере.