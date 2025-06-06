Не дроны и не метеоры: в небе над Омском заметили летящие светящиеся объекты. Рассказываем, что это было.
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Не дроны и не метеоры: в небе над Омском заметили летящие светящиеся объекты. Рассказываем, что это было.