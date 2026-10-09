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Zero Hedge

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Unwanted, Not Unwarranted

Unwanted, Not Unwarranted

Unwanted, Not Unwarranted By Maartje Wijffelaars, senior economist Rabobank Oil prices rose again yesterday, reaching a session high of about $105 per barrel as Iran struck tankers – an outcome our energy analysts warned about if Iran appeared to be losing control over Hormuz.

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