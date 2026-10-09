Unwanted, Not Unwarranted By Maartje Wijffelaars, senior economist Rabobank Oil prices rose again yesterday, reaching a session high of about $105 per barrel as Iran struck tankers – an outcome our energy analysts warned about if Iran appeared to be losing control over Hormuz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым