Bild: в Германии скрывают масштабы школьной катастрофы

Германия скатывается в катастрофу в сфере школьного образования, пишет Bild. По всей стране отменяются сотни тысяч уроков, а дети остаются без полугодовых, а порой и без итоговых оценок по самым разным предметам.
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