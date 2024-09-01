Инжир: сладкий дар природы для здоровья и красоты

Богатство витаминов и минералов: Инжир – это настоящий витаминный коктейль. В его составе присутствуют витамины группы B (B1, B2, B6), витамин C, витамин K, а также калий, магний, кальций, железо и фосфор.
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