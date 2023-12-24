Давно я никаких своих хлебов не постил:).Итак, сегодня будет буль — французская разновидность классического деревенского хлеба круглой формы.
Печем буль
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Давно я никаких своих хлебов не постил:).Итак, сегодня будет буль — французская разновидность классического деревенского хлеба круглой формы.
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