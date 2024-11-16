В Беларуси производство сельхозпродукции за десять месяцев выросло на 3,2 проц.

Минск, 15 ноября /Синьхуа/ -- В Беларуси производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в январе-октябре 2024 года в текущих ценах составило 32,1 млрд белорусских рублей и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 3,2 проц.