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Китай

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В Беларуси производство сельхозпродукции за десять месяцев выросло на 3,2 проц.

Минск, 15 ноября /Синьхуа/ -- В Беларуси производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в январе-октябре 2024 года в текущих ценах составило 32,1 млрд белорусских рублей и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 3,2 проц.

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