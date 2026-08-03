🌧 Ливни и грозы накроют Крым завтра 4 августа в регионе ожидаются местами сильные ливни и грозы, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🌧 Ливни и грозы накроют Крым завтра 4 августа в регионе ожидаются местами сильные ливни и грозы, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС России по Крыму.