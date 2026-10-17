Нефть есть, а топлива нет: как удары по НПЗ вскрыли системную проблему Атаки украинских БПЛА по российским НПЗ приводят к дефициту керосина в стране, нарушают авиасообщение, истощают казну и заставляют центральноазиатских партнёров искать альтернативных поставщиков.