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Без тротуаров и по колено в ямах: жители Владивостока пожаловались на дорогу-убийцу

Без тротуаров и по колено в ямах: жители Владивостока пожаловались на дорогу-убийцу

Жители микрорайона БАМ во Владивостоке оказались в заложниках у собственной улицы. После публикации о гигантских ямах в районе Зари, редакцию буквально завалили сообщениями от автомобилистов и пешеходов с Мичуринской.

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