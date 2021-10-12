smi.today

1 643 подписчика

«Обосрал нас»: ветеран «Спартака» Кавазашвили высказался по поводу отказа Дзюбы от сборной России

«Обосрал нас»: ветеран «Спартака» Кавазашвили высказался по поводу отказа Дзюбы от сборной России

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили дал комментарий по поводу отказа футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы приезжать в команду России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх