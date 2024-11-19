Маск высмеял высказывание Сороса об опасности новой пандемии

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск высмеял высказывание финансиста Алекса Сороса о том, что в случае возникновения новой пандемии при будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа жители страны окажутся в опасности.
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