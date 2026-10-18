Органоиды размером около миллиметра уже продают фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, но их способность точнее предсказывать реакцию человеческого организма ещё предстоит подтвердить Американский стартап Intero Biosystems предлагает фармацевтическим компаниям проверять потенциальные лекарства на выращенной в лаборатории ткани человеческого кишечника.