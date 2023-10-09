Прибывшая из Тель-Авива рассказала, что израильтяне не были готовы к проникновению в страну

Прибывшая из Тель-Авива женщина рассказала об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Она подчеркнула, что испытала огромный страх, видела взрывы, пряталась в бомбоубежище и чудом прилетела в Россию.
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