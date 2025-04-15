Мох — помощь: как болотное растение спасало жизни в Великую Отечественную войну

Великая Отечественная война потребовала огромного напряжения от советского здравоохранения. Для лечения раненых остро не хватало перевязочных материалов, и медики вспомнили опыт прошлых военных конфликтов, когда для этих целей применяли мох сфагнум.
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