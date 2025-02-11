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Царьград

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Фронт мгновенно пришёл в движение: "Азов"* ударил под Волчанском. Прорыв обороны на Покровском и Херсонском. Сводка с фронтов СВО

Фронт мгновенно пришёл в движение: "Азов"* ударил под Волчанском. Прорыв обороны на Покровском и Херсонском. Сводка с фронтов СВО

Согласно поступающим данным, фронт внезапно и практически мгновенно пришёл в движение. Противник скопил значительные резервы и пытается забрасывать десант на ключевые участки.

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