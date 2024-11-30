Суд продлил срок следствия по делу экс-подчиненного Тимура Иванова

Суд продлил срок следствия по делу бывшего подчиненного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова - Антона Филатова - до 30 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
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