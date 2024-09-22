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Царьград

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Украинский офицер Физик признал потерю Покровска как логистического узла ВСУ

Украинский офицер Физик признал потерю Покровска как логистического узла ВСУ

Покровск потерян для Вооружённых сил Украины как логистический узел.И хотя этот город в ДНР всё ещё остаётся под контролем ВСУ, можно говорить, что он потерян для Украины как логистический узел.

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