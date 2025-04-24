Ги Буше продлевает контракт с «Авангардом»: зарплата 150 млн рублей

Клуб КХЛ «Авангард» продолжает сотрудничество с канадским тренером Ги Буше на сезон 2024/2025. Под его руководством команда дошла до второго раунда Кубка Гагарина, обыграв в начале магнитогорский «Металлург».
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