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В 14-й пакет санкций ЕС могут включить запрет на поставки СПГ из России

В 14-й пакет санкций ЕС могут включить запрет на поставки СПГ из России

Сроки принятия нового пакета санкций пока не известны.фото: freepik.com/fanjianhua--> Евросоюз планируют включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ), заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

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