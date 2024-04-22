В 14-й пакет санкций ЕС могут включить запрет на поставки СПГ из России

Сроки принятия нового пакета санкций пока не известны.фото: freepik.com/fanjianhua--> Евросоюз планируют включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ), заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
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