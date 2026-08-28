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Газета.ру

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Развожаев: БПЛА повредили жилой дом и детсад в Севастополе

Развожаев: БПЛА повредили жилой дом и детсад в Севастополе

 © Telegram-канал "РаZVожаев" Севастополь ночью подвергся атаке украинских беспилотников. Начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами дрон попал в пятиэтажный жилой дом: загорелась квартира, пострадали четыре человека.

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