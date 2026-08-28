Развожаев: БПЛА повредили жилой дом и детсад в Севастополе

© Telegram-канал "РаZVожаев" Севастополь ночью подвергся атаке украинских беспилотников. Начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами дрон попал в пятиэтажный жилой дом: загорелась квартира, пострадали четыре человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии