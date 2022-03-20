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Тренер «Чикаго» об обмене Хэйгла: «Был в шоке, когда мне сказали об этом. Кэйн и другие ребята останутся, надеюсь»

Тренер «Чикаго» был в шоке, когда узнал об обмене Брэндона Хэйгла в «Тампу».  «Я помню, как мы говорили о том, что Хэйгл – важная часть нашей команды, что это тот тип игрока, которого мы хотим видеть.

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