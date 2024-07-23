Грузины ищут своих на Украине: анализ текущей ситуации Ольга ВайленкоСлужба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала допросы граждан Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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