Более 200 домов Омска, до сих пор остающихся без отопления, рассчитывают подключить к теплу до конца текущей недели.
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Более 200 домов Омска, до сих пор остающихся без отопления, рассчитывают подключить к теплу до конца текущей недели.