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«Я не буду говорить, иначе разоблачу лигу». Феликс после 1:2 «Аль-Насра» Роналду с «Аль-Иттихадом»

Нападающий « Аль-Насра » Жоау Феликс резко отреагировал на поражение от « Аль-Иттихада » (1:2) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

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