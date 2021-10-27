Председатель СК России поздравил коллектив НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с юбилеем основания учреждения

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поздравил коллектив Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ), президентом которого является доктор медицинских наук, Герой Труда, член Общественного совета СК России Леонид Михайлович Рошаль, со 125-летием со дня основания уникального мединиского учреждения: «От всей души поздравляю весь коллектив института и лично Леонида Михайловича со знаковой датой.