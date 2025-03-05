FT: продуктовая инфляция в Великобритании достигла пятимесячного максимума

Рост цен на продукты в Великобритании достиг максимума за пять месяцев из-за скачка стоимости масла, сыра и яиц, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).
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