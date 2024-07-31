Гастроэнтеролог Зарубина: употребление слишком горячей пищи приводит к ожогу желудка

Частое употребление слишком горячих блюд может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, которые в дальнейшем могут перейти в хроническую форму, рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина из “СМ-клиника”.
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