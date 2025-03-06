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Politico: Трамп хочет разрушить и перестроить Евросоюз по своему усмотрению

Politico: Трамп хочет разрушить и перестроить Евросоюз по своему усмотрению

Американский президент Дональд Трамп уверен, что Евросоюз создали с одной целью – надуть США. Он стоит в одном ряду с ВОЗ и ВТО, поэтому намерен разрушить и перестроить объединение по своему усмотрению, пишет Politico.

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