Politico: Трамп хочет разрушить и перестроить Евросоюз по своему усмотрению

Американский президент Дональд Трамп уверен, что Евросоюз создали с одной целью – надуть США. Он стоит в одном ряду с ВОЗ и ВТО, поэтому намерен разрушить и перестроить объединение по своему усмотрению, пишет Politico.
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