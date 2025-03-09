Китайские суды усилили надзор за правоохранительной деятельностью, направленной на извлечение выгоды

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Суды Китая приняли меры по защите прав предприятий и предпринимателей, усилив надзор за деятельностью, незаконно осуществляемой правоохранительными органами за пределами вверенной им территории или направленной на получение личной выгоды, говорится в докладе о работе Верховного народного суда /ВНС/ КНР, представленном в субботу на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.