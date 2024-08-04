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Очередной "сюрприз" на ОИ-2024: Соревнования по плаванию на открытой воде на грани срыва

Очередной "сюрприз" на ОИ-2024: Соревнования по плаванию на открытой воде на грани срыва

Турнир по плаванию Олимпиады на открытой воде отказались проводить в Сене.Как написал в своем Telegram-канале судья Алексей Калинин, соревнования по плаванию на открытой воде в рамках летних Олимпийских игр 2024 года вряд ли будут проведены.

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