Очередной "сюрприз" на ОИ-2024: Соревнования по плаванию на открытой воде на грани срыва

Турнир по плаванию Олимпиады на открытой воде отказались проводить в Сене.Как написал в своем Telegram-канале судья Алексей Калинин, соревнования по плаванию на открытой воде в рамках летних Олимпийских игр 2024 года вряд ли будут проведены.