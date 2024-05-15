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Бобровский – 3-я звезда матча с «Бостоном» (1:2): 26 сэйвов из 28, 1-е поражение за 4 игры плей-офф

Вратарь «Флориды» отразил 26 бросков из 28 в игре 2-го раунда Кубка Стэнли, прервав серию из 3 побед.

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