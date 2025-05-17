Каперсы: что это такое и где их используют — делимся рецептами

Эти маленькие зеленые бутоны способны добавить изысканную нотку любому блюду. Но что мы знаем о каперсах, кроме их яркого, пикантного вкуса? Познакомьтесь с историей, пользой и кулинарными секретами каперсов, а также узнайте, как правильно выбрать, хранить и готовить этот уникальный продукт.