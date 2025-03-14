«Эй, братишки, это наше место, двигайтесь»: Диаспоры пошли стенка на стенку и устроили грызню в Петрозаводске

Владислав Владислав Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!

Диана Мальгинова Дело в том, что армяне и азеоы между собой не дружат. Вот пусть на Кавказе и рещают свои разборки.