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«Эй, братишки, это наше место, двигайтесь»: Диаспоры пошли стенка на стенку и устроили грызню в Петрозаводске

«Эй, братишки, это наше место, двигайтесь»: Диаспоры пошли стенка на стенку и устроили грызню в Петрозаводске

Avia.pro - СМИ Петрозаводск превратился в арену настоящего побоища. В популярном ночном клубе «Ели-Пели» две диаспоры — армянская и азербайджанская — пошли стенка на стенку, схлестнувшись с группой местных карелов.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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10 час.
Диана Мальгинова
Дело в том, что армяне и азеоы между собой не дружат. Вот пусть на Кавказе и рещают свои разборки.
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8 час.
Семен Демин
Не понятно, кто с кем дрался.  Но в любом случае виноваты гости. Всех армян и азеров вон из России! Сколько можно терпеть их беспредел.
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7 час.
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