Понасенков назвал торжеством закона исключение его из реестра иноагентов

Историк и блогер Евгений Понасенков ответил на вопрос, почему Минюст решил снять с него статус иноагентаИсторик и блогер Евгений Понасенков не знает, почему Министерство юстиции приняло решение исключить его из реестра иностранных агентов, но подчеркивает, что живет и работает в России и никогда не получал иностранного финансирования.
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