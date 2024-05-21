Может ли скорость сети Solana стать драйвером цены SOL?

Solana (SOL) безусловно лидирует по параметру TPS в криптопространстве. Количество обрабатываемых сетью транзакций в секунду, оставляет далеко позади, даже протокол второго уровня Polygon (MATIC), который “разгружен” в плане безопасности с помощью блокчейна Ethereum,.